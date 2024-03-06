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Иваново

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В досуговом клубе МБУК "Парк Революции" прошел мастер-класс «Открытка для любимой мамочки»

В досуговом клубе МБУК "Парк Революции" прошел мастер-класс «Открытка для любимой мамочки»

В досуговом клубе МБУК "Парк Революции" прошел мастер-класс «Открытка для любимой мамочки»Как рассказала директор МБУК "Парк Революции" Светлана Курочкина, в преддверии Международного женского дня маленькие посетители досугового клуба мастерили открытки для своих мам.

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