В досуговом клубе МБУК "Парк Революции" прошел мастер-класс «Открытка для любимой мамочки»Как рассказала директор МБУК "Парк Революции" Светлана Курочкина, в преддверии Международного женского дня маленькие посетители досугового клуба мастерили открытки для своих мам.
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