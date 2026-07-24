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Кухня и дом

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Лишняя ступень: как старая лестница открыла портал в иное измерение

Лишняя ступень: как старая лестница открыла портал в иное измерение

Я никогда не думала, что обычная лестничная клетка может стать порогом в неизведанное. Мне казалось, что все эти истории о пространственных аномалиях — лишь плод воспалённой фантазии, городские легенды для впечатлительных натур.

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