Лишняя ступень: как старая лестница открыла портал в иное измерение

Я никогда не думала, что обычная лестничная клетка может стать порогом в неизведанное. Мне казалось, что все эти истории о пространственных аномалиях — лишь плод воспалённой фантазии, городские легенды для впечатлительных натур.
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