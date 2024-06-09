Заслуженный военный летчик пояснил, почему именно Су-34 стал следующим носителем гиперзвуковых «Кинжалов»

Су-34 6 сентября 2023 6K прочитали Ранее прошла информация, что российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил адаптированную модификацию гиперзвуковой ракеты «Кинжал».
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