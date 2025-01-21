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Царьград

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Смерть начальника УФСКН в Новосибирске может носить криминальный характер

Смерть начальника УФСКН в Новосибирске может носить криминальный характер

О смерти Андрея Андреева стало известно 22 декабря 2024 года.Кончина бывшего руководителя Управления Федеральной Службы по контролю за оборотом наркотиков по Новосибирской области Андрея Андреева может быть связана с преступными действиями.

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