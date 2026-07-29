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SPLETNIK

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"Плати налоги". Бренд Александра Терехова обвиняют задержке гонорара моделям

"Плати налоги". Бренд Александра Терехова обвиняют задержке гонорара моделям

Бренд Александра Терехова Sashaverse обвинили в задержке оплаты моделям, которые приняли участие в модном показе.

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