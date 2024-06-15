Грозы, град, шквалистый ветер: погода на Урале скоро испортится

Главное управление МЧС по Свердловской области выпустило штормовое предупреждение. По данным синоптиков, днем и вечером 15 июня местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 25 м/с.
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