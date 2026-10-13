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Царьград

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День Михаила Соломенного: традиции, строгие запреты и приметы на 13 октября

День Михаила Соломенного: традиции, строгие запреты и приметы на 13 октября

Церковный праздник 13 октября 2026 года: кого принято вспоминать.Православные верующие 13 октября чтят память святителя Михаила, первого митрополита Киевского, и преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца.

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