День Михаила Соломенного: традиции, строгие запреты и приметы на 13 октября

Церковный праздник 13 октября 2026 года: кого принято вспоминать.Православные верующие 13 октября чтят память святителя Михаила, первого митрополита Киевского, и преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца.
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