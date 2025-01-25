Уже 30% бежавших из страны сирийцев хотят вернуться домой — ООН

Почти 30% от бежавших миллионов сирийских беженцев, проживающих в странах Ближнего Востока, хотят вернуться домой в 2025 году, заявил глава Агентства ООН по делам беженцев Филиппо Гранди 25 января, сообщает Reuters.
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