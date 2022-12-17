Михаил Коляда пропустит чемпионат России в Красноярске

Фигурист Михаил Коляда пропустит чемпионат России в Красноярске, который пройдет 22-25 декабря. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

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