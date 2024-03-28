НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

ВС РФ нанесли удары по объектам в Харькове, Днепропетровске, Константиновке и ряде других городов

ВС РФ нанесли удары по объектам в Харькове, Днепропетровске, Константиновке и ряде других городов

Начиная со вчерашнего вечера Вооруженные силы Российской Федерации нанесли большое количество ударов по объектам военного назначения и используемой в военных целях инфраструктуры в ряде городов Украины и на оккупированных ВСУ российских территориях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх