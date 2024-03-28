ВС РФ нанесли удары по объектам в Харькове, Днепропетровске, Константиновке и ряде других городов

Начиная со вчерашнего вечера Вооруженные силы Российской Федерации нанесли большое количество ударов по объектам военного назначения и используемой в военных целях инфраструктуры в ряде городов Украины и на оккупированных ВСУ российских территориях.
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