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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Государственных и профессиональных праздников 2 апреля в России нет

Государственных и профессиональных праздников 2 апреля в России нет. Поэтому отмечаем Международный день детской книги 📚и умываемся колодезной водой на Фотинию-самарянку.

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