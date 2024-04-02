Государственных и профессиональных праздников 2 апреля в России нет. Поэтому отмечаем Международный день детской книги 📚и умываемся колодезной водой на Фотинию-самарянку.
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Государственных и профессиональных праздников 2 апреля в России нет. Поэтому отмечаем Международный день детской книги 📚и умываемся колодезной водой на Фотинию-самарянку.