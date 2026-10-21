Надежда и Григорий Кадышевы 23 октября выпустят совместную композицию «Я останусь с тобой». Уже в первых строках — «Расстаемся ненадолго мы, а уходим навсегда» — задана основная тема: никто не знает заранее, чем обернется очередное расставание.