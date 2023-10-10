«Роснефть» и «Газпром» ощутили запрет экспорта нефти из Курдистана Наталья МарковаМаксим Рубин, российский генеральный консул в Эрбиле, прокомментировал ситуацию с запретом нефти из Курдистана на фоне споров между Ираком и Турцией.
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