«Роснефть» и «Газпром» ощутили запрет экспорта нефти из Курдистана Наталья МарковаМаксим Рубин, российский генеральный консул в Эрбиле, прокомментировал ситуацию с запретом нефти из Курдистана на фоне споров между Ираком и Турцией.