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Пятый канал

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Участник «Времени героев» стал замминистра строительства в Новгороде

Участник «Времени героев» стал замминистра строительства в Новгороде

Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Николай Сергиенко назначен на должность заместителя министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской областию Об этом сообщается на сайте программы.

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