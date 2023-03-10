Аргументы недели

98 587 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ded
    Рогозин может и может а ты и тебе подобные пишущие тут сидя на диване вообще НЕ ХРЕНА не можете кроме как скулить и с...Рогозин призвал р...
  • Samarium
    Самая страшная война это непонятная война.....Военный эксперт Ш...
  • Владимир Соловьев
    НИКОГДА НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ ЭТОГО ШАМКАЮЩЕГО ДИЛЕТАНТА ОТ НАУКИ, ТЕМ БОЛЕЕ В ТАКОМ ОТВЕТСТВЕННОМ ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ СЕГМЕНТЕ К...Военный эксперт Ш...

Премьер-министр Орбан: Венгрия всегда была антироссийской, история не изменилась

Премьер-министр Орбан: Венгрия всегда была антироссийской, история не изменилась

Венгрия всегда была антироссийской, история не изменилась. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал отечественного интернет-издания «Украина.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх