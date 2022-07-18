Андрей Коваленко о Юрзинове и Билялетдинове: «СКА и «Ак Барс» делают сильные шаги, используя их опыт. Тренерскому рынку КХЛ гарантирован подъем»

Андрей Коваленко высказался о Владимире Юрзинове и Зинэтуле Билялетдинове. «Посмотрите, как ведущие клубы КХЛ – СКА и «Ак Барс» – начали использовать опыт глыб еще советского хоккея, речь о Юрзинове и Билялетдинове.
Популярные статьи
- Тутберидзе – американскому журналисту Лизу: «Дейв, ты полное дерьмо. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился»
- Полицейский нарушил инструкции, встав коленом на шею Джексона Хэйса во время ареста
- Лука Каттани: «Спартак» ждет светлое будущее, у клуба прекрасный президент. К нему я испытываю любовь и благодарность»
Свежие комментарии