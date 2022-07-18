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Андрей Коваленко о Юрзинове и Билялетдинове: «СКА и «Ак Барс» делают сильные шаги, используя их опыт. Тренерскому рынку КХЛ гарантирован подъем»

Андрей Коваленко высказался о Владимире Юрзинове и Зинэтуле Билялетдинове. «Посмотрите, как ведущие клубы КХЛ – СКА и «Ак Барс» – начали использовать опыт глыб еще советского хоккея, речь о Юрзинове и Билялетдинове.

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