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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слот о 7 матчах «Сити» без побед: «Не стоит жалеть Пепа. Он много всего выиграл и все доказал. Чемпион в ноябре не определяется»

«Ты симпатизируешь, сочувствуешь тренерам, которые находятся в плохом положении. Они или проиграли много матчей, или находятся на дне таблицы.

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