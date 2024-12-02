В России объяснили нападение террористов на Сирию: «Не извлекли уроки гражданской войны»

МОСКВА, 2 декабря, ФедералПресс. Недавние нападения террористов на Сирию стали результатом скоординированных действий между Израилем и Турцией, что стало возможным благодаря глубокому религиозно-клановому расколу в стране и неэффективности сирийской армии.
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