Омбудсмен Ярославская прокомментировала ситуацию с беременной школьницей

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская выразила свое решение проконтролировать ситуацию, связанную с беременной школьницей в Москве, которую, предположительно, изнасиловал муж ее бабушки.
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