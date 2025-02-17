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РСПП предлагает расширить федеральный инвестиционный налоговый вычет

РСПП предлагает расширить федеральный инвестиционный налоговый вычет

Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает значительно  расширить применение федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВа), пишут «РИА Новости», ссылаясь на резолюцию, представленную по итогам Налогового форума в рамках Недели российского бизнеса РСПП.

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