РСПП предлагает расширить федеральный инвестиционный налоговый вычет

Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает значительно расширить применение федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВа), пишут «РИА Новости», ссылаясь на резолюцию, представленную по итогам Налогового форума в рамках Недели российского бизнеса РСПП.
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