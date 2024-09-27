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Бизнес журнал. Урал

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ЮГК не смог оспорить приостановку проведения горных работ

ЮГК не смог оспорить приостановку проведения горных работ

Арбитражный суд Челябинской области не удовлетворил иск ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), которое пыталось обжаловать решение Уральского управления Ростехнадзора о приостановлении деятельности на 90 суток на четырех карьерах компании.

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