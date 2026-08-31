"Чебоксары" сообщили о скоропостижной смерти вратаря Дениса Мотошина

Бывший вратарь "Чебоксар" Денис Мотошин скоропостижно скончался в 34 года от остановки сердца. Он внёс значительный вклад в успехи команды, особенно в сезонах 2017/18 и 2018/19.
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