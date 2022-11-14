Оттепель в ноябре не дает уснуть животным в Новосибирском зоопарке

Ноябрь-2022 уже объявили самым теплым ноябрем за всю историю метеонаблюдений в Новосибирске. Автомобилисты и люди, доезжающие на работу на общественном транспорте, этому ничуть не рады и ждут, когда зима в столице Сибири станет, наконец, настоящей.