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Операторы БПЛА уничтожили вражеские НРТК в населенных пунктах Славянско-Краматорской агломерации

Операторы БПЛА уничтожили вражеские НРТК в населенных пунктах Славянско-Краматорской агломерации

Дроноводы группировки войск «Юг» уничтожили 10 наземных робототехнических комплексов ВСУ в населенных пунктах Славянско-Краматорской агломерации.

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