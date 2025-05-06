ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Путин спровоцировал элиты, чтобы посмотреть на реакцию

Путин спровоцировал элиты, чтобы посмотреть на реакцию

Коллаж Царьграда Президент России Владимир Путин подтвердил, что постоянно задумывается о своем преемнике, но решение должно принимать общество.

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
И снова вылезет на телеэкраны отвратительное мурло либерала. И снова начнутся 90е, и продадут все, включая Россию.
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4 час.
Владимир Негода
хватит головы морочить ..... страна Русских и президент должен быть Только Русский !
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3 час.
s
sobering
Эксперт, считающий что не стоит забывать и про Дмитрия Медведева, либо идиот , либо враг.
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3 час.
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