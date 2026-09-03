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Царьград

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Пьяный внук расправился с 98-летней бабушкой в новосибирском посёлке

Пьяный внук расправился с 98-летней бабушкой в новосибирском посёлке

Причиной конфликта стало замечание, которое пенсионерка сделала внуку из-за его пристрастия к алкоголю.

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