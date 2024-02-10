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Школа французского дзюдо. 80 упражнений с поясом, игровых, обучению стойкам, захватам, передвижению.

Школа французского дзюдо. 80 упражнений с поясом, игровых, обучению стойкам, захватам, передвижению.

В этом фильме собраны наработки французских тренеров по теме – обучение детей основам дзюдо. Фильм состоит из трёх глав.

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Комментарии
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Дмитрий Авенирович
Посмотрите фильм https://www.youtube.com/watch?v=HYWhek5DzaI&amp;t=117s
Дзюдо Как научиться или научить броску передняя подсечка. Sasae-tsurikomi-ashi.
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