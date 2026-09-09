Мексика: в некоторых частях Кулиакана, штат Синалоа, в ночные часы были подожжены некоторые автомобили и раздались выстрелы после мобилизации сил безопасности после столкновений между силами безопасности и вооруженными людьми ранее в течение дня.
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