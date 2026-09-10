Региональный этап премии «Бизнес-Успех» стартовал в ЯНАО

Ямальские предприниматели могут подать заявку на участие в VIII ежегодном региональном этапе Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» с 10 сентября по 10 октября 2026 года.
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