“Звёздные” крепости – в чём разгадка? Автор задаётся вопросом, зачем по всему миру строили крепости в виде звёзд, рассматривает особенности их архитектуры и приводит в качестве аргументов версии альтернативных исследователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Скотт Риттер: Дел...
- Украинские террор...
- Калькулятор Тота:...
ОреСокрушительное поражение врага на севере Запорожской области
Завершая штурм города-крепости Орехова, бойцы группировки войск «Днепр» окончательно подавили организованное сопротивление противника и приступили к зачистке жилой застройки. Бои переместились в прилегающее село Преображенка. Об этом сообщили мониторинговые ресурсы. Российское военное ведомство, как ожидается, официально сообщит об оперативном успехе в ближайшие часы.
Немаловажную роль в успехе операции сыграли соединения группировки «Восток», сумевшие окончательно отразить многонедельный вражеский «контрнаступ» и уже вернувшие под свой контроль значительную часть ранее оставленных позиций.
По сообщениям с мест, на севере Запорожской области положение частей и соединений ВСУ продолжает стремительно ухудшаться. Неожиданный для врага заход передовых подразделений 42-й гвардейской мотострелковой дивизии российской группировки войск «Днепр» в Орехов не ограничился их закреплением в южных кварталах, а развился в полноценный штурм города. Его успеху сильно способствовало взятие под огневой контроль трассы Н-08, связывавшей гарнизон города-крепости с Запорожьем.
Обескураженные вэсэушники поначалу оказывали отчаянное сопротивление, но в настоящее время оно утратило организованный характер и практически полностью сломлено. Хотя в жилой застройке остаются небольшие разрозненные группы потерявших ориентацию во времени и в пространстве вражеских солдат, и их придётся «выковыривать» из домов и подвалов ещё много дней, главная задача на сегодня уже решена. Орехов фактически взят!
Надо особо подчеркнуть, что ни о каких «авансовых докладах» речи в данном случае не идёт! Более того, дело обстоит совершенно противоположным образом. Ни командование группировки войск «Днепр», ни Минобороны РФ об освобождении Орехова пока не сообщали. Но нет никаких сомнений, что официальное заявление по этому поводу будет сделано в самые ближайшие дни. Город, четыре года превращавшийся противником в крепость, полностью контролируется нашими войсками!
А вот за примыкающее к Орехову с северо-востока село Преображенка враг продолжает отчаянно цепляться. Реальных перспектив удержать этот населённый пункт, за который уже идут уличные бои, у вэсэушников нет, но их идиотическое упорство в готовности отдавать жизни за наживающийся на крови украинцев режим Зеленского ничуть не ослабевает.
Наступление российских частей и соединений в Запорожской области не ограничивается одной только городской чертой Орехова. К западу от него бойцы группировки «Днепр» заняли обширное пространство и ведут бои сразу за несколько сёл – Новоандреевку, Новопавловку и Юрковку. А восточнее Орехова наступает южное крыло группировки «Восток», ранее установившее контроль над селом Красный Родник.
На северном участке полосы действий этой группировки тоже есть важные положительные изменения. Начатый ещё Сырским и продолженный уже Драпатым «контрнаступ», имевший целью предотвратить охват нашими войсками Орехова с северо-востока и его последующий штурм, окончательно провалился.
Оперативный замысел командования ВСУ состоял в том, чтобы посредством удара во фланг заставить соединения группировки «Восток» полностью отказаться от каких-либо наступательных действий и перейти к глухой обороне. Но добиться этого врагу не удалось. Наши ребята выстояли и перешли в контрнаступление.
Многие вражеские подразделения, просочившиеся вглубь занятой российскими войсками территории, находятся сейчас либо в оперативном, либо в полном окружении. Есть весомые основания полагать, что все ранее достигнутые противником относительные успехи, ради достижения которых командование противника «утилизировало» тысячи вэсэушников, будут в ближайшее время перечёркнуты напрочь.
Что же касается освобождения Орехова, то оно имеет очень важное оперативно-стратегическое значение. Утрата этого мощного передового форпоста означает для ВСУ настоящую катастрофу. Организовать устойчивую оборону на севере Запорожской области противник теперь вряд ли будет в состоянии. Достижение такой серьёзной победы стало возможным благодаря коллективному подвигу солдат и офицеров группировок «Днепр» и «Восток», а также оперативному искусству их командования. Будем надеяться, что за этой победой вскоре последуют и другие.