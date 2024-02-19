В Бразилии назвали абсурдом объявление президента персоной нон грата в Израиле

Советник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим раскритиковал объявление главы республики Лулы да Силвы персоной нон грата в Израиле, назвав решение израильского руководства абсурдным.
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