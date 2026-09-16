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Царьград

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Анна Семенович выпустила трек после конфликта с Татьяной Булановой

Анна Семенович выпустила трек после конфликта с Татьяной Булановой

Анна Семенович и Татьяна Буланова поссорились из-за песни. Вчера бывшая солистка группы «Блестящие» представила новый трек, не раскрыв, кто исполняет его в дуэте.

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