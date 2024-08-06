Дмитрий Харатьян и Юта ушли из шоу «Наши» из-за поездок в Донбасс

Вместо них ведущими стали военкор Николай Долгачев и ведущая Ольга Армякова Народный артист России Дмитрий Харатьян и заслуженная артистка России Юта решили покинуть патриотическое шоу «Наши», которое они вели на протяжении года.
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