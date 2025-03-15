В США член совета по психическому здоровью считает себя черепахой

Ну вот и дожили мы до очередной субботы, и по старой доброй традиции начинаем день с новостей прямиком из сумасшедшего дома, ой, простите, из коллективного совета по вопросам психического здоровья населения в штате Орегон.
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