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**В Москве и области начнут следить за иностранцами через смартфоны** На это...

В Москве и области начнут следить за иностранцами через смартфоныНа этой неделе Госдума РФ приняла законопроект, запускающий эксперимент по «внедрению дополнительных механизмов учёта иностранных граждан», проживающих на территории Москвы и Московской области.

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