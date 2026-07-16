Макаки впервые попали в «зловещую долину» при виде аватаров сородичей

Термин «зловещая долина» (uncanny valley) предложил японский инженер Масахиро Мори в 1970 году. Согласно его гипотезе, чем больше робот или цифровой персонаж напоминает человека, тем сильнее он вызывает симпатию, но до определенного момента.
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