Тигр из национального парка в Индии набросился на фермера и съел его

В Уттар-Прадеш, Индия, тигр напал на фермера и растерзал его. Об этом сообщает Republic TV. По информации издания, 28 октября 25-летний фермер по имени Бабурам работал в своем поле, расположенном недалеко от границы национального парка Дудхва, когда к нему подошел дикий тигр.