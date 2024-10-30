Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 171 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Махамбет Толеугазин
    Да какой суд? К стенке без суда и следствия, по закону военного времени.Политолог Журавле...
  • Таня Петрова
    В СССР была единая школьная форма для  всех!!!  И ничего, учились и ущемления не чувствовали....Ни одни, ни другие...«Ъ»: Владимирские...
  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Дубинский: Зеленс...

Тигр из национального парка в Индии набросился на фермера и съел его

Тигр из национального парка в Индии набросился на фермера и съел его

В Уттар-Прадеш, Индия, тигр напал на фермера и растерзал его. Об этом сообщает Republic TV. По информации издания, 28 октября 25-летний фермер по имени Бабурам работал в своем поле, расположенном недалеко от границы национального парка Дудхва, когда к нему подошел дикий тигр.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх