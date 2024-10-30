Тигр из национального парка в Индии набросился на фермера и съел его

В Уттар-Прадеш, Индия, тигр напал на фермера и растерзал его. Об этом сообщает Republic TV. По информации издания, 28 октября 25-летний фермер по имени Бабурам работал в своем поле, расположенном недалеко от границы национального парка Дудхва, когда к нему подошел дикий тигр.
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