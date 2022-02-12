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Результаты смешанных командных соревнований по сноуборд-кроссу на Олимпиаде-2022: США победили, Россия – 8-я

12 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине прошли соревнования смешанных команд в борд-кроссе. Победу одержали американцы Ник Баумгартнер и Линдси Джекобеллис.

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