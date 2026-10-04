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Аргументы недели

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СМИ: на Украине в результате несчастного случая погиб британский военнослужащий Джордж Хули

СМИ: на Украине в результате несчастного случая погиб британский военнослужащий Джордж Хули

ВСУ случайно убили действующего британского военного. 28-летний младший капрал Джордж Хули погиб после взрыва во время испытаний украинскими военными новой оборонной системы вдали от линии фронта.

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