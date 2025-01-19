Росгвардия обеспечила общественный порядок в Санкт-Петербурге во время массовых купаний

В России проходят богослужения, посвященные празднованию Крещения Господня В выходные, 18 и 19 января, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проходят богослужения и массовые купания, посвященные празднованию Крещения Господня.
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