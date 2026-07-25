Состояние мозга перед событием влияет на формирование новых воспоминаний

Большинство событий жизни забываются почти мгновенно. Другие остаются с нами на десятилетия. Что определяет, какие моменты мозг решает сохранить? Ответ казался кроющимся во внешних обстоятельствах — важность события, уровень внимания, эмоциональная нагрузка.