Состояние мозга перед событием влияет на формирование новых воспоминаний

Большинство событий жизни забываются почти мгновенно. Другие остаются с нами на десятилетия. Что определяет, какие моменты мозг решает сохранить? Ответ казался кроющимся во внешних обстоятельствах — важность события, уровень внимания, эмоциональная нагрузка.
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