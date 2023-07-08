Умер бывший муж Оксаны Пушкиной журналист Владислав Коновалов

Супруги прожили вместе 27 лет, после чего их пути разошлись. Телеведущая, депутат Госдумы, уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Оксана Пушкина с прискорбием сообщила об утрате — не стало её бывшего мужа Владислава Коновалова.