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Массированное применение УПАБ-3000 потребует решить проблему с их носителями

Массированное применение УПАБ-3000 потребует решить проблему с их носителями

Оснащенные модулями коррекции планирования, эти трехтонные авиабомбы смогут с высокой точностью гарантированно разрушать любые подземные укрепления противника, снося одну линию обороны за другой и расчищая путь для нашей пехоты.

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