БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Одесские партизаны пустили под откос поезд со снарядами для «Леопардов»

Из Причерноморья, пока еще подконтрольного ВСУ, идут новости о росте русского сопротивления Александр Ситников Фото: Александр Полегенько/ТАСС Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works предположил, что бандеровцы потеряют Одессу и большую часть западных территорий, которые захотят себе вернуть Румыния, Венгрия и Польша.

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Сергей Бессонов
Не Повітряних сил України, а Довітряних сил України...
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