Одесские партизаны пустили под откос поезд со снарядами для «Леопардов»

Из Причерноморья, пока еще подконтрольного ВСУ, идут новости о росте русского сопротивления Александр Ситников Фото: Александр Полегенько/ТАСС Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works предположил, что бандеровцы потеряют Одессу и большую часть западных территорий, которые захотят себе вернуть Румыния, Венгрия и Польша.