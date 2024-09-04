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Шольц согласился с тем, что правящая в ФРГ коалиция похожа на «группу детей»

Шольц согласился с тем, что правящая в ФРГ коалиция похожа на «группу детей»

Канцлер Германии Олаф Шольц согласился с гражданами в том, что правящая в ФРГ коалиция «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зеленые», Свободная демократическая партия (СвДП) похожа на «группу детей».

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