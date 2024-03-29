Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 004 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Шершов
    А где раньше были? Пока петух не клёнет, мишустин не пошевелитсяПравительство уже...
  • Валерий Бирюков
    Поёт по-прежнему: "...удалось создать условия, когда влияние со стороны ... вузов стало невозможным." Вузы требуют, ч...Кравцов: Минпросв...
  • александр муравьев
    Я помню в 90-х радостно писали что в Краснодарском построят фабрику по выпуску самого чистого инсулина в мире.  И где...Росздравнадзор: З...

Порядок присвоения статуса ветерана боевых действий упростили

Правительство упростило порядок получения статуса ветерана боевых действий и удостоверения единого образца для граждан, которые находились в составе организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на российских в зоне спецоперации, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх