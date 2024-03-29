Порядок присвоения статуса ветерана боевых действий упростили

Правительство упростило порядок получения статуса ветерана боевых действий и удостоверения единого образца для граждан, которые находились в составе организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на российских в зоне спецоперации, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.