Российские банки 16–19 октября повысили ставки по отдельным сберегательным продуктам. ВТБ поднял ставку двухмесячного вклада до 14% годовых с выплатой процентов в конце срока.
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