Ядерный арсенал Великобритании в 2024 году

Британские ядерные силы поддерживаются в состоянии, что называется, «независимым, минимально достоверным сдерживающим фактором» с запасом ядерных боеприпасов приблизительно в 225 ядерных боеголовок, из которых до 120 оперативно доступны для развёртывания на четырёх атомных подводных лодках с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) класса Vanguard.