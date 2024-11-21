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Ядерный арсенал Великобритании в 2024 году

Ядерный арсенал Великобритании в 2024 году

Британские ядерные силы поддерживаются в состоянии, что называется, «независимым, минимально достоверным сдерживающим фактором» с запасом ядерных боеприпасов приблизительно в 225 ядерных боеголовок, из которых до 120 оперативно доступны для развёртывания на четырёх атомных подводных лодках с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) класса Vanguard.

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