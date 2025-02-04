Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 852 подписчика

Украина сделает Америку сильнее. Пинчук объяснил стратегию Трампа. И это только первый шаг

Украина сделает Америку сильнее. Пинчук объяснил стратегию Трампа. И это только первый шаг

"Мастер по переобуванию на лету" президент США Дональд Трамп вновь меняет стратегию по Украине. Теперь, одновременно с разговорами о заключении мира глава Белого лома пожелал получить редкоземельные металлы Украины в обмен на новое оружие для Киева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgenija Palette
...Украина сделает Америку сильнее... И ЭТА ИДИОТСКАЯ РОЖА, РАСПОЯСАВШЕГОСЯ АРЛЕКИНА - ТОМУ &quot;ПОДТВЕРЖДЕНИЕ&quot;!...
Ответить
21 час.
наверх