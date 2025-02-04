Украина сделает Америку сильнее. Пинчук объяснил стратегию Трампа. И это только первый шаг

"Мастер по переобуванию на лету" президент США Дональд Трамп вновь меняет стратегию по Украине. Теперь, одновременно с разговорами о заключении мира глава Белого лома пожелал получить редкоземельные металлы Украины в обмен на новое оружие для Киева.
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