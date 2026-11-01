Вот только что мы проговорили тему об американских беспилотных кораблях, которые таскаются по маневрам вместе с группой авианосца «Теодор Рузвельт», как пришли новости из Китая.
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